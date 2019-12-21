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Одна из обвиняемых по делу  о незаконном усыновлении детей освобождена  под залог

Одна из обвиняемых по делу  о незаконном усыновлении детей освобождена  под залог
Лиана Карапетян, директор ГНКО «Ереванский дом малютки», обвиняемая в незаконном усыновлении детей, была освобождена под залог в 3 миллиона.  

Как  передает Арменпресс, Ереванский  суд общей юрисдикции под председательством судьи Роберта Папояна удовлетворил ходатайство следователя об аресте  Карапетян – посчитав при этом возможным применение освобождение под залог.   

Лиане Карапетян предъявлено обвинение по пп. 2 и 3 ч.2 ст. 167   Уголовного кодекса Республики Армения (незаконная подмена или отъём ребенка - с предварительного согласия группы лиц и использования  служебного положения) и по ч.1 ст. 314 (должностное мошенничество).




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