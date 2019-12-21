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За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 180 раз

За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 180 раз

За период   15-21 декабря   на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 180 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1200 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  передовые  части Армии обороны  Арцаха в  указанный период  полностью контролировали ситуацию и     продолжали уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи.

 

 




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