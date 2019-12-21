За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 180 раз

За период 15-21 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 180 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1200 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха в указанный период полностью контролировали ситуацию и продолжали уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.