Анонс мероприятий на 22 декабря
17:11, Декабрь 21, 2019
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- 17:11 Анонс мероприятий на 22 декабря
- 16:15 Бывшему председателю суда административных округов Аван и Нор Норк предъявлено обвинение
- 16:06 Никол Пашинян призывает быть нетерпимыми к мусору
- 16:03 Президент Армении посетил Государственный музей геологии в Шуши
- 15:44 Партия «Просвещенная Армения» отмечает 4-летие
- 15:26 Евразийская экономическая интеграция выгодна для Армении — Арам Сафарян
- 14:31 ВС Армении оснащены системами ПВО TOР-M2 KM
- 14:01 На степанакертской площади Возрождения зажглись огни главной елки Арцаха
- 13:39 Президент Армении посетил инженерно-саперный батальон Армии обороны Арцаха
- 13:37 Президент Арцаха принял участие в церемонии открытия бюста благотворителя Левона Айрапетяна
- 13:26 Арестовано лицо, представляющееся сторонником Роберта Кочаряна
- 12:33 За 25 лет в Армении создана возможность получить полное военное образование — Тоноян
- 12:22 У каждого села в Арцахе своя история, свои герои — президент Саркисян посетил село Арав
- 12:20 Президент Арцаха Бако Саакян принял группу сотрудников компании «Арцахэнерго»
- 12:17 «Айастани Анрапетутюн»: он не выносил двух вещей — богатых и… бедность
- 12:15 «Айастани Анрапетутюн»: IT-сфера Армении — наши сильные и слабые стороны
- 12:13 «Айастани Анрапетутюн»: обе сферы способствуют развитию наукоемкой энергетики
- 11:46 Армянская армия должна быть одной из самых интеллектуальных — Пашинян поставил перед ВС новую за
- 11:17 Нарек Саркисян доставлен в Армению
- 10:31 Европейские индексы - 20-12-19
- 10:29 Американские индексы выросли - 20-12-19
- 10:28 Цены на цветные металлы - 20-12-19
- 10:27 Цены на драгоценные металлы - 20-12-19
- 10:25 Цены на нефть снизились - 20-12-19
- 20.12-20:49 Президенты Армении и Арцаха ознакомились с ходом осуществления в Аскеране ряда программ
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