Бывшему председателю суда административных округов Аван и Нор Норк предъявлено обвинение

Бывшему председателю суда общей юрисдикции административных округов Аван и Нор Норк Самвелу Узуняну предъявлено обвинение в получении взятки.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил советник генпрокурора РА Гор Абрамян.

«В совокупности достаточных доказательств, полученных в ходе предварительного следствия, было установлено, что С.У. в одном случае – в ходатайстве о вынесении решения в пользу истца по гражданскому иску, поданному в октябре 2014 года; в другом случае – в действиях в пользу пострадавшего по делу 2007 года (привлечение к ответственности предположительно совершившего преступление), злоупотреблении своего положения для оказания помощи, востребования и получения больших сумм в разное время: в одном случае - 13 000 долларов США, в другом - 38 тысяч долларов в драмовом эквиваленте», - написал Абрамян.

Совокупность доказательств, полученных на предварительном следствии, дает достаточные основания для привлечения Самвела Урзуняна в качестве обвиняемого по данному уголовному делу и для предъявления обвинения: по одному делу – по п.1 ч.3 статьи 38-34-312 Уголовного кодекса Республики Армения, и по другому делу – по пп.2 и 3 ч. 4 ст. 311 Уголовного кодекса Республики Армения.

«Материалы, полученные по уголовному делу, дают достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, он может скрываться от органа, осуществляющего уголовное производство, а также препятствовать судебному преследованию или суду над лицом, участвующим в уголовном процессе, путем незаконного вмешательства.

Учитывая эти обстоятельства, исполняющий обязанности Генерального прокурора Республики Армения подал ходатайства в Высший судебный совет Республики Армения об утверждении уголовного преследования и лишения свободы в отношении бывшего работника главы судебной власти», - написал Абрамян.