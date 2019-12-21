Время в Ереване: 11:07:36,   21 Декабрь

Бывшему председателю суда административных округов Аван и Нор Норк предъявлено обвинение

Бывшему председателю суда административных округов Аван и Нор Норк предъявлено обвинение

Бывшему  председателю  суда общей юрисдикции  административных округов  Аван и Нор Норк Самвелу  Узуняну  предъявлено обвинение в  получении взятки.

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил советник генпрокурора РА Гор Абрамян.

«В совокупности достаточных доказательств, полученных в ходе предварительного следствия, было установлено, что С.У. в одном случае – в ходатайстве о вынесении решения в пользу истца по гражданскому иску, поданному в октябре 2014 года; в другом случае – в действиях в пользу пострадавшего по  делу 2007 года (привлечение к  ответственности  предположительно совершившего преступление),   злоупотреблении  своего   положения для оказания помощи, востребования и получения   больших  сумм  в разное время:  в одном случае - 13 000 долларов США,  в другом  - 38 тысяч долларов в драмовом эквиваленте», - написал Абрамян.

Совокупность доказательств, полученных на предварительном следствии, дает достаточные основания для привлечения Самвела Урзуняна в качестве обвиняемого по данному уголовному делу и для предъявления обвинения: по одному делу – по п.1 ч.3  статьи 38-34-312 Уголовного кодекса Республики Армения, и по другому делу – по пп.2 и 3 ч. 4 ст. 311 Уголовного кодекса Республики Армения.   

«Материалы, полученные по уголовному делу, дают достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, он может скрываться от органа, осуществляющего уголовное производство, а также препятствовать судебному преследованию или суду над лицом, участвующим в уголовном процессе, путем незаконного вмешательства.

Учитывая эти обстоятельства, исполняющий обязанности Генерального прокурора Республики Армения подал ходатайства в Высший судебный совет Республики Армения об утверждении уголовного преследования и лишения свободы в отношении бывшего работника главы судебной власти», - написал Абрамян.

 

 

 

 

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации