Никол Пашинян призывает быть нетерпимыми к мусору

Премьер-министр РА Никол Пашинян призвал быть нетерпимым к мусору.

Как передает Арменпресс, Пашинян сказал об этом 21 декабря в ходе обсуждения бюджетных программ Министерства территориального управления и инфраструктуры.

«Республика Армения, увы, завалена мусором, наша страна замусорена. Это факт, в нем нет ничего нового, но мои поездки в Армению привели меня к печальному предварительному заключению, что мы, кажется, спокойно, мирном уживаемся с мусором у нас пол носом. Честно говоря, я не могу себе представить сцену, когда граждане Армении стоят, разговаривают, а иногда даже устраивают пикник, когда рядом все полностью завалено мусором. Именно эта терпимость к мусору порождает терпимость к коррупции, злоупотреблениям и растратам во многих сферах в Армении», - сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что есть макро, местные и индивидуальные задачи.

«Макрозадача заключается в том, чтобы иметь стратегию утилизации мусора и предпринимать конкретные шаги, и мы это обсуждаем. Существует местная проблема, и, по-моему, граждане Армении не требуют достаточной последовательности от местных властей для решения конкретных проблем управления отходами. В Ереване мы недавно столкнулись с мусорным кризисом, и мы также видим преодоление этого кризиса.

Но сегодня, когда мы получаем информацию о том, что ряд общественных лидеров риняли на работу в сельских администрациях фейковых людей и выписывают им миллионы, и сами эти общины оказались в мусоре, то первое, что приходит в голову: если бы эти сельчане ставили вопросы общественного значения, у этих глав администраций не было бы времени и возможности творить подобные злоупотребления. Но в нашей стране я не вижу конфликта или недовольства относительно мусора – на индивидуальном уровне. А если на индивидуальном уровне мы не потерпим замусоренности, то она не образуется ни на локальном, ни на макроуровне.», - сказал Пашинян.

Премьер-министр РА Никол Пашинян также добавил, что сегодня мусор присутствует в водопроводной системе и каналах.