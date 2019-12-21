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Никол Пашинян призывает быть нетерпимыми к мусору

Никол Пашинян призывает быть нетерпимыми к мусору

Премьер-министр РА Никол Пашинян призвал быть нетерпимым к мусору.

Как  передает Арменпресс, Пашинян сказал об этом 21 декабря в ходе обсуждения бюджетных программ Министерства территориального управления и инфраструктуры.

«Республика Армения, увы, завалена мусором, наша страна  замусорена. Это факт, в нем нет ничего нового, но мои поездки в Армению привели меня к печальному предварительному заключению, что мы, кажется,   спокойно, мирном уживаемся с мусором у  нас пол носом. Честно говоря, я не могу себе представить сцену, когда граждане Армении стоят, разговаривают, а иногда даже устраивают пикник, когда рядом все  полностью завалено мусором. Именно эта  терпимость к мусору порождает  терпимость к  коррупции, злоупотреблениям и растратам во многих сферах в Армении», - сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что есть макро, местные и индивидуальные  задачи.

«Макрозадача заключается в том, чтобы иметь стратегию утилизации мусора и предпринимать конкретные шаги, и мы  это обсуждаем. Существует местная проблема, и, по-моему, граждане Армении не требуют достаточной последовательности от местных властей для решения конкретных проблем управления отходами. В Ереване мы недавно столкнулись с мусорным кризисом, и мы также видим преодоление  этого кризиса.  

Но сегодня, когда мы получаем информацию о том, что ряд общественных лидеров риняли на работу  в сельских администрациях фейковых людей и выписывают им миллионы, и сами  эти общины оказались в мусоре, то  первое, что приходит в  голову: если бы эти сельчане ставили   вопросы  общественного значения, у этих глав администраций не было бы времени и возможности творить  подобные злоупотребления.  Но в  нашей  стране  я не  вижу  конфликта или недовольства относительно мусора – на индивидуальном уровне. А если на  индивидуальном  уровне мы не потерпим замусоренности, то она не  образуется ни на локальном,  ни  на макроуровне.», - сказал Пашинян.          

Премьер-министр РА Никол Пашинян также добавил, что сегодня мусор присутствует в водопроводной системе и каналах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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