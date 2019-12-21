Президент Армении посетил Государственный музей геологии в Шуши
21 декабря Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Арцахе, и его супруга Нуне Саргсян посетили Государственный музей геологии им. Григория Габриелянца в Шуши.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в сопровождении основателя музея профессора Габриелянца они познакомились с коллекцией камней и редких пород из 40 стран мира, их происхождением и историей.
В музее хранится около 500 экземпляров, некоторые из которых являются находками Арцаха, а остальные - в основном, из личной коллекции профессора Григория Габриелянца, пожертвованы музею.
В Шуши президент Саркисян и г-жа Нуне Саркисян также посетили церковь Святого Спасителя Казанчецоц.