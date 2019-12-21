Время в Ереване: 11:07:36,   21 Декабрь

Президент Армении посетил Государственный музей геологии в Шуши

Президент Армении посетил Государственный музей геологии в Шуши

21 декабря Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Арцахе, и его супруга Нуне Саргсян посетили  Государственный  музей  геологии  им. Григория Габриелянца в Шуши.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,  в сопровождении основателя музея профессора Габриелянца они познакомились с коллекцией камней и редких пород из 40 стран мира, их происхождением и историей.

В музее хранится около 500 экземпляров, некоторые из которых являются находками Арцаха, а остальные - в основном, из личной коллекции профессора Григория Габриелянца, пожертвованы музею.

В Шуши президент Саркисян и г-жа Нуне Саркисян также посетили церковь Святого Спасителя Казанчецоц.

 

 

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации