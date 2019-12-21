Партия «Просвещенная Армения» отмечает 4-летие

Партия "Просвещенная Армения" празднует 4-летие со дня создания.

Как передает Арменпресс, 21 декабря, во время мероприятия, посвященного 4-й годовщине создания партии «Просвещенная Армения», лидер партии Эдмон Марукян представил цель и миссию партии.

«В настоящее время мы переживаем очень трудные времена. Республика Армения и вся ее политическая система находятся в переходной фазе, что является серьезным вызовом для любого государства. Мы считаем, что превентивные меры против как этого, так и любых другие вызовов, зависят от качества и жизнеспособности политической системы. Если мы сможем создать жизнеспособную и эффективную политическую среду, мы сможем иметь также стабильную развивающуюся, суверенную, демократическую, социальную Республику Армения. Именно этой проблемой обусловлены миссия и роль партии «Просвещенная Армения» в политической жизни Армении», - сказал лидер партии.

Эдмон Марукян рассказал собравшимся историю создания партии "Просвещенная Армения".

Учредительное собрание партии "Просвещенная Армения" состоялось в 2015 году, 12 декабря. Партия в настоящее время является одной из трех политических сил, представленных в Национальном собрании.