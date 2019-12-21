Евразийская экономическая интеграция выгодна для Армении — Арам Сафарян

Армяно-российские отношения последовательно развивались и углублялись в 2019 году.

Как передает Арменпресс, координатор Евразийского экспертного клуба, политолог Арам Сафарян выразил такое мнение на 6-й ежегодной конференции Евразийского экспертного клуба 21 декабря.

«Общая оценка двусторонних и многосторонних отношений с участием обеих сторон, бесспорно, является положительной. Наша маленькая страна в этом году председательствовала в ЕАЭС очень достойно и конструктивно. Весной премьер-министры стран ЕАЭС были приняты в Армении, и они вернулись домой явно довольными и удовлетворенными. В начале октября в Ереване успешно работал Высший Евразийский экономический совет. Президент Ирана и премьер-министр Сингапура находились в Ереване вместе с руководителями ЕАЭС», - сказал Сафарян.

По словам политаналитика, визит президента России Владимира Путина в Ереван, его встречи свидетельствуют об успехе, которым увенчалось председательство Армении в этой интеграционной структуре.

«Главы Армении и России за год встречались шесть раз. Одно это говорит само за себя - двусторонние отношения развиваются. Если в начале года были сомнения и опасения, что дальнейшее развитие армяно-российских отношений может быть затруднено из-за недопонимания, несоответствий и неспособности сформировать совместные повестки дня, то политические события года показали, что эти опасения должны считаться значительной степени рассеянными. Армяно-российское двустороннее сотрудничество во всех сферах продолжает динамично развиваться, достигнутые договоренности дают хорошую возможность для новых событий и новых направлений сотрудничества», - подчеркнул Сафарян.

Он отметил, что по результатам 12 прошедших месяцев экономисты и политологи ждут данных от статистической службы - для дальнейшего всеобъемлющего анализа и понимания экономических тенденций Армении в контексте евразийского интеграционного процесса.

«Наши эксперты еще в октябре прогнозировали, что показатель ВВП может превысить 6%. Согласно еще одному прогнозу наших экономистов, объем армяно-российского товарооборота в этом году также выразится двузначным показателем. Если эти прогнозы хотя бы в основном сбудутся, это станет ярким доказательством того, что евразийская экономическая интеграция продолжает оставаться полезной и выгодной для Армении открывает новые возможности для качественного развития ряда отраслей нашей промышленности», - добавил Сафарян.

По словам политолога, они намерены провести в январе-феврале широкомасштабный политико-экономический и социальный анализ, чтобы выяснить, насколько оправданными оказались ожидания наших общественно-политических и научных кругов от евразийской интеграции в течение пяти лет существования ЕАЭС, локомотивом которого является Россия.