На степанакертской площади Возрождения зажглись огни главной елки Арцаха
14:01, 21 Декабрь, 2019
В Степанакерте, столице Республики Арцах, зажглись огни главной рождественской елки.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница мэрии Степанакерта в Facebook.
«20 декабря на площади Возрождения в Степанакерте церемония зажжения огней главной елки Нового года ознаменовала начало новогодних праздников», - говорится в заявлении.
Огни главной новогодней елки на площади Республики в Ереване будут зажжены 21 декабря.