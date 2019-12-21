На степанакертской площади Возрождения зажглись огни главной елки Арцаха

В Степанакерте, столице Республики Арцах, зажглись огни главной рождественской елки.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница мэрии Степанакерта в Facebook.

«20 декабря на площади Возрождения в Степанакерте церемония зажжения огней главной елки Нового года ознаменовала начало новогодних праздников», - говорится в заявлении.

Огни главной новогодней елки на площади Республики в Ереване будут зажжены 21 декабря.