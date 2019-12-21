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На степанакертской площади Возрождения зажглись огни главной елки Арцаха

На степанакертской площади Возрождения зажглись огни главной елки Арцаха

В Степанакерте, столице Республики Арцах, зажглись огни главной  рождественской елки.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница мэрии Степанакерта в Facebook.

«20 декабря на площади Возрождения  в Степанакерте  церемония зажжения огней  главной елки  Нового года  ознаменовала  начало  новогодних праздников», - говорится в заявлении.

Огни главной  новогодней елки  на площади Республики в Ереване будут зажжены 21 декабря.

 




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БелТА

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