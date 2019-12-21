Президент Армении посетил инженерно-саперный батальон Армии обороны Арцаха

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Республике Арцах, посетил N-ский отдельный инженерно-саперный батальон Армии обороны Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент побеседовал с военнослужащими и офицерами, проходящими военную службу, ознакомился с их социально-бытовыми условиями, новыми возможностями организации питания.

Отвечая на вопросы журналистов, президент Армении отметил, что на него произвела впечатление поездка и, в частности, новые возможности организации питания для солдат.

«Важно, чтобы сегодня у солдата была возможность выбирать еду и получать здоровую пищу. Для солдата его еда и гигиена очень важны и существенны. Здание изначально не предназначалось для казарм и поэтому имеет недостатки, которые необходимо исправить с течением времени. Строительная и саперная службы также важны в нашей армии, поэтому мы все должны содействовать тому, чтобы саперы и строители выполняли свою работу с высоким качеством. Солдаты, которых я встретил, рады служить, они гордятся тем, что служат в Арцахе», - отметил президент.