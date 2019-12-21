Президент Арцаха принял участие в церемонии открытия бюста благотворителя Левона Айрапетяна

21 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия бюста благотворителя Левона Айрапетяна в Степанакерте.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Бако Саакян отметил важность увековечивания памяти преданных сынов нации, назвав достойным подражания участие Левона Айрапетяна в деле развития и усиления Арцаха и подчеркнув, что он навсегда останется в памяти арцахцев.

На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица, родные Левона Айрапетяна, представители общественности.

Левон Гургенович Айрапетян родился в 1949 году в селе Ванк Мартакертского района Нагорного Карабаха.

Окончил философский факультет Ереванского государственного университета. Работал журналистом в изданиях «Комсомольская правда», «Собеседник», «Огонек». Основатель издательского дома "Современник". Активно участвовал в создании НКР и стал одним из его главных спонсоров.

Он считается крупнейшим инвестором в современной истории Нагорного Карабаха. Его проекты были реализованы в Степанакерте, в поселке Ванк Мартакертского района. С помощью бизнесмена в 2000-2002 годах был перестроен знаменитый армянский монастырь Гандзасар (13 век), который сегодня является одним из самых благоустроенных храмов Карабаха. Значительные средства были вложены в развитие инфраструктуры, расположенной рядом с монастырским комплексом села Ванк.

16 октября 2009 года меценат организовал совместную свадебную церемонию возле Степанакерта, столицы Нагорно-Карабахской Республики, в древнем городе Шуши и историческом Гандзасаре. Это мероприятие с участием 700 молодых людей стало первым в своем роде не только в Арцахе, но и в Армении. В день большой свадьбы в Гандзасарском монастыре обвенчали 200 пар. Несколько часов спустя еще 500 пар обвенчались в церкви Казанчецоц в Шуши.

Он был арестован в Москве по подозрению в мошенничестве, но не принял обвинения против него.

Российско-армянский бизнесмен, меценат Левон Айрапетян скончался в 2017 году 18 октября после продолжительной болезни.