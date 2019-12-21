За 25 лет в Армении создана возможность получить полное военное образование — Тоноян

За 25 лет в Армении создана возможность получить полное военное образование — от колледжа до военного университета.

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян - 21 декабря на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию образования Военного университета имени Вазгена Саркисяна.

«Спустя четверть века, Республика Армения имеет возможность пройти все этапы полного военного образования. За 25 лет невозможно было обеспечить получение стратегического образования после колледжа. Весь командный состав нашего военного университета не пожалеет сил для обучения интеллектуальных военнослужащих, достойных и соответствующих духу армянского воина, преданных Армении и армянскому народу», - сказал Тоноян.

Министр обороны поблагодарил всех директоров, командиров университета и вручил поощрительные награды военнослужащим, добившимся успеха во время службы.