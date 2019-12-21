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У каждого села в Арцахе своя история, свои герои — президент Саркисян посетил село Арав

У каждого села в Арцахе своя история, свои герои — президент Саркисян посетил село Арав

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Республике Арцах, с супругой Нуне Саргсян и президентом Республики Арцах Бако Саакяном посетил   село Арав Аскеранского района.

 Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,  прежде всего они   отдали дань уважения,   возложив цветы к памятнику жертвам Великой Отечественной войны и Арцахской освободительной войны.

Президент Саркисян пообщался с жителями,  осмотрел общину. Недавно были завершены   работы по системе освещению, финансируемые Всеармянским фондом «Айастан», и в настоящее время община обеспечена системой освещения. Глава общины Андраник Казарян проинформировал президента о проделанной работе.

Президент Саркисян посетил церковь Св.Месропа, построенную еще в 18 веке, и ознакомился с нынешним состоянием храма.

После осмотра президента принимали в семье Карамянов.

«Я рад быть здесь сегодня. У каждого села в Арцахе своя история, свои герои. Перед входом в каждую деревню вы должны склонить голову; преклонитться перед памятью  павших героев,  а также перед теми, кто поддерживает свои семьи, воспитывает внуков и правнуков,   строит эту страну.

Вместе с президентом Бако Саакяном мы отдали дань памяти героям, и теперь здесь, в вашем лице, мы склоняем головы перед всеми аравцами. Мы склоняем головы перед всем народом Арцаха, потому что в каком-то смысле вы – авангард  нашего народа. Если вы спокойны, уверены в себе, развиваете свою деревню, свой город здесь, мы уверены, что Карабах будет таким, каким он был на протяжении веков и будет таким и впредь», - сказал президент.

 

 

 

 

 




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