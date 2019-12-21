У каждого села в Арцахе своя история, свои герои — президент Саркисян посетил село Арав

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Республике Арцах, с супругой Нуне Саргсян и президентом Республики Арцах Бако Саакяном посетил село Арав Аскеранского района.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, прежде всего они отдали дань уважения, возложив цветы к памятнику жертвам Великой Отечественной войны и Арцахской освободительной войны.

Президент Саркисян пообщался с жителями, осмотрел общину. Недавно были завершены работы по системе освещению, финансируемые Всеармянским фондом «Айастан», и в настоящее время община обеспечена системой освещения. Глава общины Андраник Казарян проинформировал президента о проделанной работе.

Президент Саркисян посетил церковь Св.Месропа, построенную еще в 18 веке, и ознакомился с нынешним состоянием храма.

После осмотра президента принимали в семье Карамянов.

«Я рад быть здесь сегодня. У каждого села в Арцахе своя история, свои герои. Перед входом в каждую деревню вы должны склонить голову; преклонитться перед памятью павших героев, а также перед теми, кто поддерживает свои семьи, воспитывает внуков и правнуков, строит эту страну.

Вместе с президентом Бако Саакяном мы отдали дань памяти героям, и теперь здесь, в вашем лице, мы склоняем головы перед всеми аравцами. Мы склоняем головы перед всем народом Арцаха, потому что в каком-то смысле вы – авангард нашего народа. Если вы спокойны, уверены в себе, развиваете свою деревню, свой город здесь, мы уверены, что Карабах будет таким, каким он был на протяжении веков и будет таким и впредь», - сказал президент.