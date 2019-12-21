Президент Арцаха Бако Саакян принял группу сотрудников компании «Арцахэнерго»

21 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял группу сотрудников компании «Арцахэнерго» во главе с генеральным директором Андраником Хачатряном.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности компании, существующих проблем и реализуемых программ.

Бако Саакян поздравил присутствующих с профессиональным днем и наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелав им успехов.

Во встрече приняли участие госминистр Республики Арцах Григорий Мартиросян, другие должностные лица.