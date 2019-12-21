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Президент Арцаха Бако Саакян принял группу сотрудников компании «Арцахэнерго»

Президент Арцаха Бако Саакян принял группу сотрудников компании «Арцахэнерго»

21 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял группу сотрудников компании «Арцахэнерго» во главе с генеральным директором Андраником Хачатряном.

Об этом  Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности компании, существующих проблем и реализуемых программ.

Бако Саакян поздравил присутствующих с профессиональным днем и наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелав им успехов.
Во встрече приняли участие госминистр Республики Арцах Григорий Мартиросян, другие должностные лица.

 




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