«Айастани Анрапетутюн»: он не выносил двух вещей — богатых и… бедность

«... Левон Нерсисян первым в армянской действительности, кто научил наших студентов тому, что различие между литературой и историей огромно, а сходство - минимально. Литература является своей целью, а цель истории все еще неизвестна. История бесконечна, поэтому приписываемая ей хронология столь же бессмысленна, как и статистика, в то время как литература заканчивается с каждым писателем, а начинается с каждым новым писателем.

История не может изменить свой ход, литература сопротивляется этому ходу, чтобы придать ему смысл. Литература - это мгновение, а история - время… но мгновение прекраснее. История доступна, литература непостижима. Китайская стена – это символ истории и, как и любой другой символ, показывает то, за чем происходит непонятное тебе, в то время как литература - это постановочное представление, а то, что стоит за занавесом, знает один лишь режиссер.

Он не мог вынести двух вещей: богатых и ... бедность. Он ненавидел бедность и чурался богатых. Он был более терпим к бесталанным, чем к богатым. Но – к богатым, а не богатству"...

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