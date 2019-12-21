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«Айастани Анрапетутюн»: IT-сфера Армении — наши сильные и слабые стороны

«Айастани Анрапетутюн»: IT-сфера Армении — наши сильные и слабые стороны

«По данным административного регистра  сектора высоких технологий, число IT-организаций   в 2018 году составило около 1000. Оборот сектора составил 115 млрд драмов или 242 млн долларов США. Занятых в этой области - 15 000 специалистов. Это данные   от Министерства индустрии высоких технологий.

Какова позиция нашей страны на международной арене? Министерство проанализировало показатели  Глобального инновационного индекса (GII) на основе 7 факторов с их подфакторами. Сводный анализ основан с учетом сильных и слабых сторон, возможностей и угроз.

И тем не  менее, сколь тщательно бы мы ни исследовали, ни выявляли сильные и слабые стороны, одно можно сказать наверняка: IT-сфера не может развиваться без рынка.

Каково же решение Министерства высоких технологий  по этому вопросу?"

 

Полный  текст статьи читайте  в  сегодняшнем номере газеты.

 




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