«Айастани Анрапетутюн»: обе сферы способствуют развитию наукоемкой энергетики

«Исследования и инновации имеют решающее значение для развития многих областей. Особенно когда мы постоянно говорим об экономике, основанной на знаниях, и тем более - когда речь идет о развитии нашего энергетического сектора. Наблюдение за мировыми инновациями в этой области и ожидание серийного производства, безусловно, понятны, но очевидно, что мы не должны быть удовлетворены только этим. И что же мы решили, учитывая, что обсуждение плана стратегического развития к 2040 году подходит к концу? Какие шаги мы наметили?

Заместитель министра территориального управления и инфраструктуры по энергетике Акоп Варданян отметил, что правительство Армении будет и далее осуществлять программы по развитию энергетики, основанной на знаниях, поддерживая новые образовательные программы, новые исследования и инновации в этой области. Соответственно, правительство будет поддерживать две структуры".

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