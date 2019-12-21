Европейские индексы - 20-12-19
МОСКВА, 21 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.81% и составил 13318.90 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.82% и составил 6021.53 пункта, британский FTSE вырос на 0.11% и составил 7582.48 пункта, а российский RTSI вырос на 0.28% и составил 1523.77 пункта.
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