Цены на цветные металлы - 20-12-19

ЛОНДОН, 21 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1788.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6185.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1921.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 14095.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 17250.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2320.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.32% и составила 20459.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.