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С 2020 года станет легче увидеть Ани: будет изменен режим доступа

С 2020 года станет легче увидеть Ани: будет изменен режим доступа

Губернатор Ширакской области Армении Тигран Петросян заявил, что в результате совместной работы с премьер-министром, министром территориального управления и инфраструктуры, муниципалитетом Ширака и рядом ответственных структур с 2020 года будет изменен режим доступа к территории, прилегающей к исторической столице Ани. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте муниципалитета Ширакской области.

В результате, граждане Армении и приезжающие в страну туристы смогут легче получить доступ к территории с армянской стороны.




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БелТА

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