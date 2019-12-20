С 2020 года станет легче увидеть Ани: будет изменен режим доступа

Губернатор Ширакской области Армении Тигран Петросян заявил, что в результате совместной работы с премьер-министром, министром территориального управления и инфраструктуры, муниципалитетом Ширака и рядом ответственных структур с 2020 года будет изменен режим доступа к территории, прилегающей к исторической столице Ани. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте муниципалитета Ширакской области.

В результате, граждане Армении и приезжающие в страну туристы смогут легче получить доступ к территории с армянской стороны.