С 2020 года станет легче увидеть Ани: будет изменен режим доступа
20:45, 20 Декабрь, 2019
Губернатор Ширакской области Армении Тигран Петросян заявил, что в результате совместной работы с премьер-министром, министром территориального управления и инфраструктуры, муниципалитетом Ширака и рядом ответственных структур с 2020 года будет изменен режим доступа к территории, прилегающей к исторической столице Ани. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте муниципалитета Ширакской области.
В результате, граждане Армении и приезжающие в страну туристы смогут легче получить доступ к территории с армянской стороны.