Президенты Армении и Арцаха ознакомились с ходом осуществления в Аскеране ряда программ
Президент Республики Арцах Бако Саакян и президент Республики Армения Армен Саркисян 20 декабря посетили село Арав Аскеранского района и ознакомились с ходом осуществления в общине ряда программ. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха.
- 20:49 Президенты Армении и Арцаха ознакомились с ходом осуществления в Аскеране ряда программ
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