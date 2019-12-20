Президенты Армении и Арцаха ознакомились с ходом осуществления в Аскеране ряда программ

Президент Республики Арцах Бако Саакян и президент Республики Армения Армен Саркисян 20 декабря посетили село Арав Аскеранского района и ознакомились с ходом осуществления в общине ряда программ. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха.