Время в Ереване: 11:07:36,   20 Декабрь

Президенты Армении и Арцаха ознакомились с ходом осуществления в Аскеране ряда программ

Президенты Армении и Арцаха ознакомились с ходом осуществления в Аскеране ряда программ

Президент Республики Арцах Бако Саакян и президент  Республики Армения Армен Саркисян 20 декабря посетили село Арав Аскеранского района и ознакомились с ходом осуществления в общине ряда программ. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации