СК принял решение об аресте директора “Мебельной фабрики Зейтуна”

Следственный комитет Армении обнаружил данные о злоупотреблениях в ОАО "Мебельная фабрика Зейтуна", фактически принадлежащей экс-главе Федерации футбола Армении Рубену Айрапетяну. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала и.о. пресс-секретаря СК Наира Арутюнян.

Она сообщила, что в 2012-2018 гг. в рамках подрядов с ФФА по строительству стадионов в Сисиане, Севане, Ванадзоре, Армавире, Вагаршапате, Гюмри и Неркин Кармирахбюре были выявлены случаи хищений в особо крупных размерах путем мошенничества при использовании служебного положения. Они были допущены директором "Мебельной фабрики Зейтуна", являющейся подрядчиком, и сотрудником ФФА, осуществляющим технический надзор.

Директору ОАО "Мебельная фабрика Зейтуна" и сотруднику технического контроля ФФА предъявлено обвинение по п. 1 ч. 3 ст. 178 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 325 (подделка или использование документов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК Армении.

Принято решение об аресте указанных лиц. Следствие продолжается.