Никол Пашинян принял участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ

В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, после протокольной церемонии фотографирования главы государств-участников СНГ приняли участие в рабочем обеде от имени президента России Владимира Путина в честь глав государств-участников СНГ. В ходе неформального саммита главы государств-участников СНГ обсудили вопросы сотрудничества в рамках структуры.