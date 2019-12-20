Армения будет координировать реализацию программы формирования ювелирного бренда ЕАЭС: Пашинян

Находящийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, после заседания премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном встретился с представителями СМИ и выступил с заявлением, в котором, в частности, отметил:

“Уважаемые представители СМИ,

Уважаемый председатель Коллегии,

Завершилось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Мы обсудили ряд важных вопросов повестки дня нашего интеграционного объединения.

Во-первых, Высший Евразийский экономический совет одобрил кандидатуру Михаила Владимировича Мясниковича на посту председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Как известно, срок полномочий Тиграна Суреновича Саркисяна истекает 1-го февраля 2020 года, и на этом посту его заменит господин Мясникович, который до этого занимал ряд высших руководящих постов, включая пост премьер-министра и председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси.

Был также утвержден новый состав Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Я поздравляю Михаила Владимировича Мясниковича и всех членов Коллегии с назначением. Уверен, что они внесут свой посильный вклад в дальнейшее повышение эффективности деятельности Комиссии и нашего Союза в целом.

Кроме того, мы обсудили несколько принципиальных вопросов “Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025-го года”.

Подписали Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, что является значительным прогрессом в процессе создания условий для эффективного функционирования единого рынка трудовых ресурсов Союза.

Мы также рассмотрели вопрос о ходе работы по устранению государствами-членами ЕАЭС барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка Союза. Считаем необходимым продолжить совместные усилия по устранению всё ещё существующих барьеров и созданию механизмов, предотвращающих возникновение новых барьеров.

Приняли Распоряжение о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза.

Сегодняшнее заседание было знаменательно еще и тем, что оно было последним заседанием при председательстве Армении. У нас была возможность подытожить прошедший год и поговорить о результатах, достигнутых при председательстве Армении.

Очевидно, что председательство Армении было весьма продуктивным в плане расширения внешних экономических связей Союза. Как известно, вступили в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и Соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Были подписаны соглашения о свободной торговле с Сингапуром и с Сербией, а также соглашение об обмене таможенной информацией с Китаем.

В октябре этого года в Ереване была заложена традиция проведения Евразийского экономического форума. Подобные мероприятия впредь будут ежегодно проводиться в председательствующей стране.

Был принят ряд решений, способствующих совершенствованию институтов интеграции и углублению сотрудничества между нашими странами.

Был одобрен международный договор по формированию общего электроэнергетического рынка Союза; была утверждена Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС; был дан старт первому цифровому проекту евразийской сети и достигнут прогресс по созданию общего рынка ювелирных изделий.

И наконец, сегодня Армения выступает с инициативой, предложив каждой из наших стран осуществлять кураторство одного из крупных интеграционных проектов. Мы выразили готовность координировать реализацию программы формирования ювелирного бренда Евразийского союза.

В завершение хочу отметить, что в 2020-ом году председательство в Союзе переходит к Республике Беларусь. В этой связи хочу поздравить Александра Григорьевича Лукашенко и пожелать нашим белорусским коллегам успехов в этой важной миссии.

Хочу поблагодарить Тиграна Саркисяна за деятельность на посту председателя Коллегии Евразийской экономической Комиссии и пожелать наилучшего”.