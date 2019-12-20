Дональд Трамп объявит о создании космических сил США

Президент США Дональд Трамп в пятницу официально объявит о создании космических сил на церемонии подписания оборонного бюджета 2020 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

"Президент объявит об официальном создании Космических сил позже сегодня, когда он подпишет оборонный бюджет. В последующие недели мы представим дополнительные детали о плане имплементации и сроках", - сказал Эспер.

Сенат США во вторник одобрил проект американского оборонного бюджета на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. На прошлой неделе за документ уже проголосовала палата представителей и теперь дело за подписью президента.

"Я хотел бы поблагодарить конгресс за то, что он принял бюджет до конца года. Как я много раз говорил, затяжные обсуждения наносят большой ущерб нашей боеготовности и снижают нашу способность конкурировать с Китаем и Россией", - добавил Эспер.

В частности, по его словам, теперь Пентагон начнет ряд важных программ модернизации, а также продолжит разработку гиперзвукового оружия, искусственного интеллекта и технологий направленной энергии.