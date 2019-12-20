Премьер-министр назвал председательство Армении в органах ЕАЭС очень продуктивным

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня с рабочим визитом прибыл в Санкт-Петербург.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В заседании приняли участие президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент России Владимир Путин, первый президент Казахстана, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Во встрече в расширенном составе принял участие президент Молдовы Игорь Додон.

Главы государств-членов ЕАЭС в узком и расширенном формате обсудили текущие работы по развитию Союза и перспективы углубления сотрудничества.

Высший Евразийский экономический совет одобрил кандидатуру Михаила Владимировича Мясниковича на посту председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Срок полномочий действующего председателя Тиграна Суреновича Саркисяна истекает 1-го февраля 2020 года. Был также утвержден новый состав Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Принято решение о переходе с 1 января 2020 года председательства в органах Евразийского экономического союза Республике Беларусь.

Премьер-министр Пашинян выступил с речью, в которой отметил:

“Уважаемые коллеги, приветствую всех. Фактически, мы заканчиваем год в очень хорошем настроении. Я хочу сказать, что сегодня у нас есть консенсус по всем вопросам нашей повестки дня, и мы сразу же можем перейти к процедуре подписания документов, и я думаю, что это очень хороший знак и очень хорошая атмосфера, что у нас, фактически, есть согласие по всем вопросам. Поскольку заканчивается председательство Армении в органах ЕАЭС, хочу поблагодарить всех коллег за совместную работу. Думаю, что у нас получилось довольно хорошее, эффективное, плодотворное председательство. Уверен, что мы продолжим наше сотрудничество в этом духе. Я поздравляю Беларусь с принятием председательства и желаю всего наилучшего”.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил премьер-министра за пожелания и отметил: “Уважаемые коллеги, думаю, я выражу общее мнение, если мы все вместе поблагодарим армянскую сторону за очень эффективное председательство”.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета были обсуждены стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, было подписано Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств–членов Евразийского экономического союза, одобрены распоряжение о ходе работы по устранению государствами–членами Евразийского экономического союза барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза и распоряжение о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза, принятые решения о внесении изменения в Регламент работы Евразийской экономической комиссии и о плане мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.

Принято решение провести следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета в Беларуси в мае 2020 года.