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Президенты Армении и Арцаха обсудили широкий круг вопросов взаимодействия двух армянских государств

Президенты Армении и Арцаха обсудили широкий круг вопросов взаимодействия двух армянских государств

Президент Республики Армения Армен Саркисян 20 декабря с рабочим визитом посетил Республику Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в Степанакерте состоялась встреча президента Республики Арцах Бако Саакяна и президента Республики Армения Армена Саркисяна.

Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств в разных сферах.




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