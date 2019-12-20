Президенты Армении и Арцаха обсудили широкий круг вопросов взаимодействия двух армянских государств

Президент Республики Армения Армен Саркисян 20 декабря с рабочим визитом посетил Республику Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в Степанакерте состоялась встреча президента Республики Арцах Бако Саакяна и президента Республики Армения Армена Саркисяна.

Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств в разных сферах.