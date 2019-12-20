Пашинян принимает участие в неформальном саммите глав государств СНГ

В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит глав государств СНГ, в котором принимает участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, встречу открыл президент России Владимир Путин, который в своем выступлении отметил, что главы государств приняли совместные решения по празднованию 75-й годовщины Великой Отечественной войны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также принимает участие во встрече.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян отметил, что встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева не запланирована, но после неформальной встречи глав государств-членов СНГ состоится официальный обед, в котором примут участие премьер-министр Армении и президент Азербайджана.