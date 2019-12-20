Главы государств-членов ЕАЭС подвели итоги председательства Республики Армения

Главы государств-членов Евразийского экономического союза подвели итоги председательства Республики Армения в структуре. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с журналистами после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Сегодняшнее заседание было последним под председательством Армении. У нас была возможность подытожить прошедший год и поговорить о результатах, достигнутых при председательстве Армении», - сказал Пашинян.

Премьер-министр обозначил важные достижения за прошедший год, отметив также соглашение о свободной торговле, подписанное между ЕАЭС и Сингапуром.

Председательство Армении в ЕАЭС с 1 января 2020 будет передано Республике Беларусь. Срок полномочий Тиграна Саркисяна на посту председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии истекает 1 февраля 2020 года, и его сменит Михаил Мясникович, ранее занимавший посты премьер-министра и председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.