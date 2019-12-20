Экоактивистка Грета Тунберг вернулась к пикетам у парламента в Стокгольме

Грета Тунберг вернулась в Швецию. Теперь ее можно снова увидеть на том же месте перед зданием парламента в центре Стокгольма, где в августе прошлого года она начала проводить одиночные пикеты в защиту климата.

"70-я неделя школьных забастовок. Стокгольм!" - написала Грета в Twitter под фотографией, где она стоит на украшенном праздничной иллюминацией мосту перед риксдагом с плакатом "Школьная забастовка в пользу климата". На этот раз к ней присоединились другие молодые единомышленники с плакатами и транспарантами,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Люди - это социальные животные, мы подражаем друг другу. Если начать действовать так, словно разразился какой-то кризис, то к этому подключатся и другие", - заявила Грета корреспонденту агентству ТТ по поводу продолжения своей борьбе климат.