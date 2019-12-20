Время в Ереване: 11:07:36,   20 Декабрь

Экоактивистка Грета Тунберг вернулась к пикетам у парламента в Стокгольме

Экоактивистка Грета Тунберг вернулась к пикетам у парламента в Стокгольме

Грета Тунберг вернулась в Швецию. Теперь ее можно снова увидеть на том же месте перед зданием парламента в центре Стокгольма, где в августе прошлого года она начала проводить одиночные пикеты в защиту климата.

"70-я неделя школьных забастовок. Стокгольм!" - написала Грета в Twitter под фотографией, где она стоит на украшенном праздничной иллюминацией мосту перед риксдагом с плакатом "Школьная забастовка в пользу климата". На этот раз к ней присоединились другие молодые единомышленники с плакатами и транспарантами,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Люди - это социальные животные, мы подражаем друг другу. Если начать действовать так, словно разразился какой-то кризис, то к этому подключатся и другие", - заявила Грета корреспонденту агентству ТТ по поводу продолжения своей борьбе климат.

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации