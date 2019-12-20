Граждане стран ЕАЭС получат пенсии из страны, где они работали

Граждане стран-членов Евразийского экономического союза будут получать пенсию из страны, где они работали. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с журналистами после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«В ходе встречи мы подписали Соглашение о пенсионном обеспечении ЕАЭС, что является значительным шагом на пути к созданию единого рынка труда», - сказал премьер.