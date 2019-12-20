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Путин наградил уходящего с должности председателя коллегии ЕЭК Саркисяна орденом Дружбы

Путин наградил уходящего с должности председателя коллегии ЕЭК Саркисяна орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградил уходящего с должности председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна. Награждение состоялось после заседания Высшего Евразийского экономического совета в пятницу.

"У меня есть почетная миссия, почетная обязанность вручить председателю коллегии ЕЭК Тиграну Суреновичу Саркисяну высокую государственную награду России - орден Дружбы", - заявил российский лидер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он отметил, что Саркисян внес весомый личный вклад в развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС), успешно решая все самые сложные вопросы интеграционной повестки дня и повышая международный авторитет объединения.

"Награждение орденом Дружбы - это также признание особых заслуг Тиграна Суреновича в развитии дружественных, союзнических отношений России и Армении", - сказал Путин, напомнив о годах работы Саркисяна во главе Центрального банка и правительства Республики Армения.

 

 




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БелТА

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