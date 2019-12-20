Полиция переходит на усиленный режим службы 

В Полиции Армении 20 декабря прошло рабочее совещание под председательством исполняющего обязанности начальника полиции Армана Саргсяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции, в совещании участвовали члены Коллегии Полиции, начальники управлений и служб центрального аппарата.

Приветствуя присутствующих, Арман Саргсян распорядился с 21 декабря перейти на усиленный режим службы для обеспечения безопасности граждан в предпраздничные и праздничные дни.

Исполняющий обязанности начальника Полиции отметил, что к полицейским, осуществляющим внешнюю службу, также присоединятся сотрудники из других отделов полиции, будет сделано все, чтобы обеспечить праздничность Нового года и Рождества.

Сотрудникам по делам несовершеннолетних было поручено принять превентивные меры для воздержания детей от антисоциального поведения, была разъяснена опасность использования несовершеннолетними различных типов пиротехнических изделий.

Дорожной полиции было дано указание быть нетерпимым и не провлять снисходительности к водителям-нарушителям. Все нарушившие ПДД водители должны быть выявлены и привлечены к административной ответственности.