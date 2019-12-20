Для клиентов “Америабанка” будет действовать электронная подпись физических лиц 

Впервые на финансовом рынке Армении "Америабанк" предоставляет своим клиентам-физическим лицам возможность электронной подписи. Это еще один важный шаг на пути к цифровой трансформации банка, который позволит существенно сократить время обслуживания клиентов по ряду услуг и объем потребления бумаги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе банка, электронная подпись доступна в рамках сделок физических лиц, связанных с открытием и обслуживанием счета, выпуском и обслуживанием карт, оформлением доверенностей, подачей заявок/активацией, изменением и приостановлением онлайн, мобайл и телефонного банкинга.

Электронная подпись была разработана "Америабанком" совместно с ООО IUnetworks. На данный момент услуга доступна только в филиале "«Камар» Америабанка", однако в дальнейшем предусматривается расширение с охватом всех филиалов и более широкого спектра услуг.

ООО IUnetworks было основано в Армении в 2008г. Компания предлагает комплексные решения по автоматизации и программному обеспечению для повышения производительности. Благодаря уникальной системе внутренних процессов, открытой базе знаний и коммуникации компания стала надежным партнером для клиентов как в частном, так и в государственном секторе. Подробнее см. на сайте www.iunetworks.am .