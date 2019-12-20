Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-12-19

ЕРЕВАН, 20 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 декабря, курс доллара США вырос на 0.81 драмa и составил 478.35 драм. Курс евро вырос на 0.09 драмa и составил 531.78 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 7.69 драм. Курс британского фунта сократился на 2.57 драмa и составил 623.58 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 52.27 драмa и составила 22710.62 драм. Цена серебра сократилась на 1.40 драмa и составила 260.53 драм. Цена платины выросла на 101.06 драмa и составила 14348.89 драм.