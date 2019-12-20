Время в Ереване: 11:07:36,   20 Декабрь

Одобрена кандидатура Мясниковича на посту председателя Коллегии ЕАЭС

Одобрена кандидатура Мясниковича на посту председателя Коллегии ЕАЭС

Высший Евразийский экономический совет одобрил кандидатуру Михаила Владимировича Мясниковича на посту председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с журналистами после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

“Как известно, срок полномочий Тиграна Саркисяна истекает 1-го февраля 2020 года, и на этом посту его заменит господин Мясникович, который до этого занимал ряд высших руководящих постов, включая пост премьер-министра и председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси”, - отметил Пашинян.  

Он также сообщил, что был также утвержден новый состав Коллегии Евразийской экономической комиссии. 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации