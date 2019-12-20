Одобрена кандидатура Мясниковича на посту председателя Коллегии ЕАЭС

Высший Евразийский экономический совет одобрил кандидатуру Михаила Владимировича Мясниковича на посту председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с журналистами после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

“Как известно, срок полномочий Тиграна Саркисяна истекает 1-го февраля 2020 года, и на этом посту его заменит господин Мясникович, который до этого занимал ряд высших руководящих постов, включая пост премьер-министра и председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси”, - отметил Пашинян.

Он также сообщил, что был также утвержден новый состав Коллегии Евразийской экономической комиссии.