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Бако Саакян встретил в Степанакертском аэропорту президента Республики Армения

Бако Саакян встретил в Степанакертском аэропорту президента Республики Армения

Президент Республики Арцах Бако Саакян 20 декабря  встретил в Степанакертском аэропорту прибывшего с рабочим визитом в Арцах президента Республики Армения Армена Саркисяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха.




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