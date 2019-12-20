Бако Саакян встретил в Степанакертском аэропорту президента Республики Армения
Президент Республики Арцах Бако Саакян 20 декабря встретил в Степанакертском аэропорту прибывшего с рабочим визитом в Арцах президента Республики Армения Армена Саркисяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха.
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