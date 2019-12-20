Корабль Starliner стартовал во Флориде в испытательный полет на МКС

Новейший корабль Starlinerстартовал во Флориде на ракете-носителе Atlas V в свой первый испытательный полет на Международную космическую станцию, НАСАведет прямую трансляцию запуска.

Принадлежащая компании United Launch Alliance (ULA) ракета-носитель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 06.36 по местному времени (14.36 мск). Корабль CST-100 Starliner, построенный компанией Boeing, выполняет свой первый испытательный полет без экипажа. На борту корабля находится антропоморфный манекен Роузи, оснащенная 15 датчиками, и около 270 килограммов груза для МКС,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Стыковка Starliner с МКС должна состояться 21 декабря, возвращение корабля на Землю ожидается 28 декабря.