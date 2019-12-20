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Журнал “Time” назвал Армению “Кавказским тигром”

Журнал “Time” назвал Армению “Кавказским тигром”

Авторитетный журнал “Time” коснулся динамичного экономического роста Армении, охарактеризовав нашу страну как “Кавказский тигр”. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница правительства Армении в Facebook.

Журнал учитывал изменения в стране после революции и темпы экономического роста.

В статье также был затронут и вопрос повышения рейтинга Армении со стороны Moody's.

В докладе, опубликованном Moody's 27 августа, организация повысила рейтинги долгосрочного эмитента, котируемого в национальной валюте и иностранной валюте правительства Республики Армения, и необеспеченного привилегированного долга, котируемого в иностранной валюте, с “B1” до “Ba3”.




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