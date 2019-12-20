Журнал “Time” назвал Армению “Кавказским тигром”

Авторитетный журнал “Time” коснулся динамичного экономического роста Армении, охарактеризовав нашу страну как “Кавказский тигр”. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница правительства Армении в Facebook.

Журнал учитывал изменения в стране после революции и темпы экономического роста.

В статье также был затронут и вопрос повышения рейтинга Армении со стороны Moody's.

В докладе, опубликованном Moody's 27 августа, организация повысила рейтинги долгосрочного эмитента, котируемого в национальной валюте и иностранной валюте правительства Республики Армения, и необеспеченного привилегированного долга, котируемого в иностранной валюте, с “B1” до “Ba3”.