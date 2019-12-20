Самый дорогой в мире препарат будут распределять бесплатно по принципу лотереи

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG запускает программу бесплатного распределения самого дорогого в мире препарата для лечения спинальной мышечной атрофии у детей Zolgensma.

Эта программа будет действовать в странах, где продажи препарата пока не были одобрены. На данный момент продажи Zolgensma были разрешены только в США, где стоимость одноразового препарата составляет $2,1 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как отмечает The Wall Street Journal, эта программа похожа на лотерею. AveXis, дочерняя компания Novartis, которая производит Zolgensma, будет бесплатно выделять около 100 доз препарата в год, если это позволит производство. При этом только в Европе предположительно около 1,6 тыс. детей страдают от самой тяжелой формы спинальной мышечной атрофии. Раз в две недели независимая комиссия будет тянуть жребий среди заявок, поданных врачами.