Эдриан Броуди сыграет главную роль в экранизации романа Стивена Кинга

Эдриан Броуди получил главную роль в сериале по роману Стивена Кинга "Поселение Иерусалим" на телеканале Epix, сообщает Variety.

Актер сыграет капитана Чарльза Буна, который после смерти жены переезжает с тремя детьми в старый дом, принадлежавший его предкам, в небольшом городке. Там он узнает массу секретов и начинает действовать, чтобы разобраться с темным прошлом своих родственников,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Предполагается, что съемки начнутся в мае 2020 года, а первая серия выйдет уже осенью того же года. Исполнительным продюсером станет Дональд де Лайн ("Первому игроку приготовиться").

Эдриан Броуди наиболее известен по фильмам "Пианист" и "Отель "Гранд Будапешт". Он также снимался во "Французском диспетчере" Уэса Андерсона, который выходит на экраны в 2020 году, и в четвертом сезоне сериала "Острые козырьки".