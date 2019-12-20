Опрошенные больше всего одобряют деятельность премьер-министра и президента, меньше всего –оппозиции

Согласно опросам армянского офиса “Gallup International Association”, граждане Армении больше всего одобряют деятельность президента и премьер-министра РА, меньше всего – оппозиции. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 20 декабря заявил директор ООО “ЭМ Пи Джи” полноправного члена “Gallup International Association” в Армении, Арам Навасардян.

На вопрос “Как вы оцениваете деятельность президента РА? ” одобрительно ответили 83%, деятельность премьер-министра -83,2%, деятельность Национального собрания -43,1%, деятельность правительства -54,9%, деятельность оппозиции - 25,5%.

Опрос проводился в период с 9 ноября по 1 декабря. В них приняли участие 1 517 граждан.