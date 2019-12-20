Volkswagen показал первое изображение доступного электромобиля

Компания Volkswagen разослала журналистам рождественскую открытку с изображением нового электромобиля. Судя по всему, он дебютирует на женевском автосалоне в статусе концепта, а товарная версия этого хэтчбека станет самой бюджетной моделью «зеленого» семейства ID, передает Арменпресс.

Volkswagen использовал уже проверенный приём: точно так же, с помощью поздравительной открытки, в 2018 году немецкий производитель показал первое изображение шоу-кара ID.Buggy. Впрочем, довольно нишевая модель пока не пошла в серию, но у новинки шансов куда больше. Известно, что субкомпактный ID-хэтчбек станет самым доступным в линейке и будет стоить до 20 тысяч евро. Для сравнения, начальная цена ID.3 — около 30 000 евро.

Новый электромобиль Volkswagen станет первенцем платформы MEB Entry — упрощенного варианта обычнойMEB. По размерам он будет сопоставим с e-up!, то есть в длину растянется не более чем на четыре метра. Компактный электрокар адресуют жителям мегаполисов, где ежедневные пробеги редко превышают 25 километров, и оснастят батареей, позволяющей без подзарядки проехать 210–240 километров.