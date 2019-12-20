Предпринимательница и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян попала на обложку журнала 7Hollywood. Несколько снимков с фотосессии опубликованы в Instagram-аккаунте знаменитости, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Для съемки Кардашьян надела черное мини-платье французского модельера Тьери Мюглера, расшитое золотым бисером, жемчужинами и стразами. Его глубокое декольте частично открывает ее грудь и живот, а длинные рукава — плечи.

На других снимках телезвезда лежит на белоснежной кровати с закрытыми глазами в черном длинном платье без рукавов с вырезом в форме морской звезды. Ее наряд дополнен массивным жемчужным колье, браслетом и серьгами.

Съемкой занимался французский фотограф Аликс Малка (Alix Malka), который ранее снимал для 7Hollywood российскую супермодель Ирину Шейк, американскую исполнительницу Кристину Агилеру, новозеландскую модель Стеллу Максвелл.