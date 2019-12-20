Хор дьяконов Первопрестольного Святого Эчмиадзина блестяще выступил в Европе

Хор дьяконов Первопрестольного Святого Эчмиадзина под руководством Шаге Кешишяна по случаю 150-летия Комитаса совершил тур по Европе, исполнив многочисленные произведения композитора.

“Выступали в семи городах трех европейских стран - Голландии, Бельгии и Италии. Мы выступали в армянских церквях и в больших католических храмах”, - сказал в беседе с корреспондентом «Арменпресс» Шаге Кешишян.

По его словам, на концертах присутствовали не только представители армянской общины, но и иностранцы, известные гости, послы и другие.

“Зрители выражали свое подчеркнутое восхищение, слушали выступления хора не скрывая слез. Они поздравляли нас, отмечая, что это фантастические выступления, прекрасная музыка. Мы очень впечатлены, концерты сопровождались бурными аплодисментами”, - рассказал Шаге Кешишян.

Он подчеркнул, что в составе хора 15 дьяконов, окончивших семинарию “Геворгян”. “Символично то, что нашими концертами мы смогли подчеркнуть связь между Комитасом и семинарией, поскольку Комитас был воспитанником семинарии, впоследствии и преподавал в ней”, - сказал он и добавил, что сотрудничает с хором впервые и надеется, что оно еще продолжится, и они выступят и в других странах.