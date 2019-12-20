В Араратской области откроется завод по переработке хлопка

В общине Айанист Араратской области в следующем году будет запущен завод по переработке хлопка на 300 рабочих мест.

Как передает «Арменпресс», об этом на итоговой пресс-конференции сказал губернатор Гарик Саркисян.

“В области восстанавливается хлопковое дело. Компания “Узбек текстиль” в этом году на 200 гектарах в общине Айанист вырастила хлопок. Завод почти готов, он будет запущен в следующем году. Будет создано 300 рабочих мест”, - сказал губернатор.

По его словам, в области дан импульс и семейной предпринимательской деятельности, в частности, виноделию, производству сухофруктов, переработке молока, созданию малых и средних консервных заводов.