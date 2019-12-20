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Согласно опросам “Геллап”, 72,2% жителей Армении довольны своей жизнью

Согласно опросам “Геллап”, 72,2% жителей Армении довольны своей жизнью

Согласно опросам армянского офиса “Gallup International Association”, 72.2% граждан Армении довольны своей жизнью.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 20 декабря заявил директор ООО “ЭМ Пи Джи” полноправного члена “Gallup International Association” в Армении, Арам Навасардян.

На вопрос “Удовлетворены ли вы своей жизнью в целом?” ответ “Полностью удовлетворен” дали 20.7% из опрошенных, 51.5% отметили, что скорее удовлетворены, а 10.5% отметили, что вообще не удовлетворены”, - отметил Навасардян.

Опрос проводился в период с 9 ноября по 1 декабря.  В них приняли участие 1 517 граждан.




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БелТА

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