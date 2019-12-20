В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы

Профессор медицинского факультета Тель-Авивского университета Малка Коэн-Армон рассказала корреспонденту РИА Новости, что ее исследовательская группа завершила проверку на мышах действия молекулы PJ34, показавшей поразительный результат при уничтожении клеток рака поджелудочной железы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы подсадили больные клетки под кожу лабораторных мышей, потом мы внедрили в этих мышей нашу молекулу. Некоторым из них мы делали капельницу 14 дней подряд. Потом на месяц прекратили терапию, а затем проверили, что произошло. Результаты гистологии показали, что раковые клетки исчезли на 90%", - рассказала профессор в интервью агентству.

По словам специалистов, опухоль не исчезает полностью, потому что именно при раке поджелудочной железы она наполовину состоит из здоровых клеток, которые помогают раковым клеткам развиваться. Это позволило исследователям из Тель-Авивского университета выяснить, что молекулы PJ34 убивают только злокачественные клетки, не причиняя вреда здоровым тканям.

Поразительные результаты исследования были опубликованы в специализированном журнале Oncotarget.

в ближайшее время должен последовать этап испытаний на крупных млекопитающих - собаках и свиньях. Одновременно специальные инстанции будут рассматривать возможности клинических исследований на людях. В случае успешного развития событий, этот этап может начаться через три года.