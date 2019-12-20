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Роухани осудил США за выход из ядерной сделки

Роухани осудил США за выход из ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран "резко осуждает" США за выход из ядерной сделки, и выразил надежду на то, что Япония и другие страны смогут поддерживать достигнутое в 2015 году соглашение в силе. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Киодо.

"Президент Ирана Роухани на встрече с премьер-министром (Синдзо - ред.) Абэ заявил, что он "резко осуждает" выход США из соглашения по атому с Ираном, и призвал страны, в том числе, Японию, поддерживать соглашение в силе", - говорится в сообщении агентства.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на то, что Тегеран "полностью выполнит свои обязательства по соглашению" и "будет играть значительную роль в установлении мира в регионе".

Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в пятницу в Токио, став первым с 2000 года иранским президентом, посетившим Японию с официальным визитом.

 

 




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БелТА

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