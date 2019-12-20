Подведены итоги голосования на платформе “Активный гражданин”

На платформе “Активный гражданин” подведены итоги голосования по предложениям относительно Еревана на 2019 год, в рамках которого было получено 740 предложений.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

Из полученных 740 предложений в соответствии с правилами платформы было опубликовано 204.

С начала голосования на площадке было зарегистрировано 8 933 граждан, оставлено 858 комментариев, 15 582 получили “понравилось” 6 500 голосовавших.

“Принимая за основу общий бюджет в 500 млн драмов, предоставленный по решению мэра проекту “Активный гражданин”, а также правила проекта, согласно которым бюджет реализации каждого предложения не должен превышать 30 млн драмов, комиссия на основе распределения средств общего бюджета выбрала для реализации 17 предложений, получивших наибольшее одобрение ”, - написал Карапетян.

Предложения и их полное содержание доступны на официальной платформе “Активный гражданин” activecitizen.yerevan.am в разделе “Предложения”.